Украина заняла третье место в списке самых несчастных стран

Специалисты из Американского института изучения общественного мнения (GALLUP) составили рейтинг самых несчастных стран, в котором Украину опередили только Южный Судан и Гаити.
Американские социологи поставили Украину на третье место в списке самых несчастных стран. Так, 41% граждан страны находится в тяжёлой жизненной ситуации, а четверть населения оказывалась в ситуации, когда денег не хватало даже на еду.
Фото: Flickr/ Tim Knifton
Так, по данным социологов, 41% населения Украины находится в тяжёлой ситуации. Также более половины граждан стран (57%) считают, что уровень их жизни снижается. Четверть опрошенных призналась, что у них были ситуации, когда денег не хватало даже на еду.
— Жители Украины, Южного Судана и Гаити смогут повысить уровень жизни лишь при условии завершения конфликтов, увеличения темпов экономического роста и грамотной работы правительства, нацеленной на улучшение и обогащение жизни каждого гражданина, — пояснили эксперты GALLUP.
В марте организация Sustainable Development Solutions Network опубликовала список самых счастливых стран. Первое место в нем заняла Норвегия, также в десятку вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия и проч.
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