Украина заняла третье место в списке самых несчастных стран

В ходе исследования американские ученые выяснили, что четыре украинца из десяти оценивают своё жизненное положение настолько плохо, что их можно считать несчастными.

Специалисты из Американского института изучения общественного мнения (GALLUP) составили рейтинг самых несчастных стран, в котором Украину опередили только Южный Судан и Гаити.

Американские социологи поставили Украину на третье место в списке самых несчастных стран. Так, 41% граждан страны находится в тяжёлой жизненной ситуации, а четверть населения оказывалась в ситуации, когда денег не хватало даже на еду. Фото: Flickr/ Tim Knifton

Так, по данным социологов, 41% населения Украины находится в тяжёлой ситуации. Также более половины граждан стран (57%) считают, что уровень их жизни снижается. Четверть опрошенных призналась, что у них были ситуации, когда денег не хватало даже на еду.

— Жители Украины, Южного Судана и Гаити смогут повысить уровень жизни лишь при условии завершения конфликтов, увеличения темпов экономического роста и грамотной работы правительства, нацеленной на улучшение и обогащение жизни каждого гражданина, — пояснили эксперты GALLUP.

В марте организация Sustainable Development Solutions Network опубликовала список самых счастливых стран. Первое место в нем заняла Норвегия, также в десятку вошли Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия и проч.