США, Великобритания и Франция представили в Совбезе ООН новую резолюцию по Сирии

Вашингтон, Лондон и Париж разработали и представили в Совете Безопасности ООН новую резолюцию по химической атаке в сирийском Идлибе. Об этом рассказал постоянный представитель Соединённого Королевства в ООН Мэтью Райкрофт.

— Совместно с США и Францией представили пересмотренный проект резолюции по Сирии, который осуждает химическую атаку и требует полного сотрудничества в расследовании, — отметил он в "Твиттере".

Напомним, 4 апреля сирийская оппозиция заявила о том, что власти страны якобы применили химическое оружие в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб. Дамаск в свою очередь возложил ответственность на боевиков. Через три дня США нанесли крылатыми ракетами удар по авиабазе армии Сирии в провинции Хомс, признав их ответственными за использование химоружия.

Первую резолюцию Совбеза заблокировали Россия и Китай.