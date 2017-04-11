Аналитики подсчитали, во сколько россиянам обойдётся пасхальный стол

Оказалось, что Мордовия уже второй год лидирует в рейтинге регионов с самыми доступными угощениями к Пасхе. Праздничный набор продуктов (творожной пасхи, кулича и пяти крашеных яиц) жителям этого региона обойдётся в 508 рублей 45 копеек, сообщает портал "Дни.ру". Причём в прошлом году пасхальный стол в Мордовии обходился на шесть рублей 41 копейку дешевле.

Второе место списке регионов с самыми доступными угощениями занимает Саратовская область (разница с Мордовией — всего 12 копеек), а на третьем месте оказалась Пензенская область, где набор пасхальный продуктов стоит дороже на три рубля, чем у региона-победителя.

Дороже всех отпраздновать Пасху придётся жителям Чукотки. Минимальная цена на пасхальные угощения здесь составит 1071 рубль 11 копеек. Но по сравнению с прошлым годом стоимость праздничного стола в регионе снизилась на 173 рубля 95 копеек.