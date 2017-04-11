Организаторы сделали сцену "Евровидения" в Киеве похожей на русский кокошник

В Сети набирают популярность снимки сцены главного европейского музыкального конкурса — "Евровидения-2017", которая по какой-то причине очень сильно напоминает русский кокошник.
"Оргнизаторы "Евровидения" показали главную площадку конкурса". Это же кокошник pic.twitter.com/WOwi4Ri56w— Александр Бушман (@shurabushman) 11 апреля 2017 г.
Комментаторы шутят, что во всём виноваты "русские хакеры", которые подменили макеты декораций, а некоторые и вовсе заявляют, что сцена выглядит кривой.
Напомним, что конкурс песни "Евровидение-2017" в этом году пройдёт в столице Украины — Киеве. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй — 11 мая, а финал пройдёт 13 мая.
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