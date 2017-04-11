Организаторы сделали сцену "Евровидения" в Киеве похожей на русский кокошник

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Организаторы сделали сцену "Евровидения" в Киеве похожей на русский кокошник

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В Сети набирают популярность снимки сцены главного европейского музыкального конкурса — "Евровидения-2017", которая по какой-то причине очень сильно напоминает русский кокошник.

Комментаторы шутят, что во всём виноваты "русские хакеры", которые подменили макеты декораций, а некоторые и вовсе заявляют, что сцена выглядит кривой.

Напомним, что конкурс песни "Евровидение-2017" в этом году пройдёт в столице Украины — Киеве. Первый полуфинал состоится 9 мая, второй — 11 мая, а финал пройдёт 13 мая.

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