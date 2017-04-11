ООН: Около 400 тыс. человек в районе Дамаска нуждаются в гуманитарной помощи

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что почти 400 тыс. человек заблокированы в районе Восточной Гуты под Дамаском и срочно нуждаются в гуманитарной помощи. Слова Дюжаррика цитирует РИА "Новости".

Мы сохраняем глубокую озабоченность ухудшающимся положением в сфере безопасности и гуманитарной ситуации для 400 тыс. человек, которые оказались заблокированы в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

По словам Дюжаррика, ситуация может ухудшиться ещё больше, если помощь не будет вовремя оказана.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что доклады международных организаций о ситуации в Сирии, информация для которых берётся из "свидетельств" местных "активистов", несут в себе мало пользы для решения гуманитарных проблем.