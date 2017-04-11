Берлинскую стену защитят забором от туристов

По периметру Берлинской стены появятся антивандальные ограждения, передаёт The Art Newspaper. Таким образом немецкие власти решили защитить символ холодной войны от агрессивно настроенных туристов, которые представляют угрозу для легендарных граффити, собранных в галерее под открытым небом — East Side Gallery.

По словам директора художественной галереи Кани Алави, зачастую посетители пытаются забрать кусочек Берлинской стены на память или нанести свои граффити поверх уже существующих.

— Нам несколько раз приходилось арестовывать людей и отправлять в суд. Не хочется, чтобы это повторилось, — добавил галерист.

Берлинская стена существовала как комплекс инженерно-технических сооружений, разделивший Берлин на две части. Фактически с помощью неё

социалистическая ГДР установила пограничный режим с капиталистической ФРГ.

3 октября 1990 года произошло объединение Германии. Берлинскую стену разрушили, сохранив лишь небольшую её часть как памятник ушедшей эпохе. Особую художественную ценность представляют рисунки и граффити, нанесённые на стену и отражающие политические события 1989–1990 годов.