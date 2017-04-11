МЧС предупреждает: В Москве из-за сильного ветра возможен рост ЧП

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МЧС предупреждает: В Москве из-за сильного ветра возможен рост ЧП

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Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

По сообщению ведомства, порывы могут достигать 17 метров в секунду, поэтому автомобилистам советуют не парковаться возле деревьев и билбордов.

МЧС РФ по Москве подтвердило штормовое предупреждение, которое ранее сегодня объявили синоптики. Пресс-служба ведомства уведомляет, что с 20:00 11 апреля до 10:00 12 апреля в Московском регионе местами ожидается усиление западного ветра, его порывы могут достигать 17 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды москвичей предупреждают, что из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, деревьев и рекламных конструкций.

— Во время усиления ветра возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП на аварийно опасных участках, — информируют спасатели.

Столичным водителям следует придерживаться скоростного режима и не парковать свои автомобили возле деревьев.

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