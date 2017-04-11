Порошенко одобрил закон, позволяющий заочно осудить Януковича

Сегодня стало известно, что Пётр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить его предшественника на посту президента Украины — Виктора Януковича. Об этом сообщается на официальном сайте Верховной рады.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко уже прокомментировал документ. Его слова цитирует телеканал "112".

— В новом законе вводится точное правило расчёта сроков, что делает невозможными старания адвокатов Януковича и его компании в европейских судах, — сказал Юрий Луценко.

Кроме того, он отметил, что документ предполагает создание Государственного бюро расследований.

— Насколько я понимаю, оно будет создано уже в этом году, — добавил генпрокурор Украины.

Отметим, ранее адвокат Януковича рассказал, при каких условиях тот прибудет в суд на Украину: если будет обеспечена личная безопасность и если дело о покушении на его жизнь будет адекватно расследоваться.