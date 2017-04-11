В Германии прогремел взрыв у автобуса ФК "Боруссия"

Несильный взрыв произошёл в немецком городе Дортмунде рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия". Об этом сообщает Bild.
Auf dem Weg ins Stadion! Explosion am @BVB-Bus.https://t.co/2ZWR2ZJT38 pic.twitter.com/95JnzAOdz9— BILD Sport (@BILD_Sport) April 11, 2017
Это случилось в тот момент, когда игроки отправлялись из отеля к стадиону, где у них сегодня должна была состояться встреча с "Монако". У автобуса из-за произошедшего разбиты окна.
Пострадал один человек. Он госпитализирован. Причину случившегося выясняет полиция.
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