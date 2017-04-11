В Германии прогремел взрыв у автобуса ФК "Боруссия"

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В Германии прогремел взрыв у автобуса ФК "Боруссия"

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Несильный взрыв произошёл в немецком городе Дортмунде рядом с автобусом футбольной команды "Боруссия". Об этом сообщает Bild.

Это случилось в тот момент, когда игроки отправлялись из отеля к стадиону, где у них сегодня должна была состояться встреча с "Монако". У автобуса из-за произошедшего разбиты окна.

Пострадал один человек. Он госпитализирован. Причину случившегося выясняет полиция.

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