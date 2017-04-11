В Белом доме заявили о готовности сотрудничать с РФ для "разгрома ИГИЛ"

Сегодня официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что Соединённые Штаты готовы работать вместе с Россией для "достижения общих целей" и борьбы с ИГИЛ*.
Мы открыты для стратегического сотрудничества с Россией, при котором мы можем достичь общих целей, таких как разгром ИГИЛ
Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер
Фото: Flickr/ Aaron Schwartz
Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон будет отстаивать свои интересы и защищать свои ценности.
Накануне Шон Спайсер заявил, что США будут использовать давление на власти Сирии для того, чтобы добиться их смены.
Напомним, сегодня в Москву прилетел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он пробудет с визитом в России до завтрашнего дня.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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