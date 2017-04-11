В Белом доме заявили о готовности сотрудничать с РФ для "разгрома ИГИЛ"

Сегодня официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил о том, что Соединённые Штаты готовы работать вместе с Россией для "достижения общих целей" и борьбы с ИГИЛ*.

Мы открыты для стратегического сотрудничества с Россией, при котором мы можем достичь общих целей, таких как разгром ИГИЛ Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер Фото: Flickr/ Aaron Schwartz

Представитель Белого дома также отметил, что Вашингтон будет отстаивать свои интересы и защищать свои ценности.

Накануне Шон Спайсер заявил, что США будут использовать давление на власти Сирии для того, чтобы добиться их смены.

Напомним, сегодня в Москву прилетел госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он пробудет с визитом в России до завтрашнего дня.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.