Задержаны подозреваемые в расстреле перевозчиков у АЗС в Домодедове

По данным полиции, случившееся было конфликтом между легальным и незаконным перевозчиком пассажиров.

Подмосковные полицейские установили первых подозреваемых в перестрелке в Домодедове. По данным МВД, инцидент произошёл между легальным перевозчиком пассажиров и организацией, которая занимается этим незаконно.

— Погибший и пострадавшие — сотрудники компании легальных пассажирских перевозок, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что у одного из домов по улице Курыжова в Домодедове сотрудниками полиции была задержана автомашина "Мерседес-Спринтер", в которой находились три местных жителя в возрасте от 22 до 36 лет, подозреваемые в нарушении закона.

— Кроме того, ГУ МВД России по Московской области расследуется два уголовных дела по фактам повреждения транспортных средств в Ленинском районе, принадлежащих одному из официальных перевозчиков. Поводом послужили заявления представителя перевозчика о повреждении в феврале т.г. пяти автобусов "Мерседес-Спринтер". По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст. 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, — сообщила Волк.

Напомним, 10 апреля в Домодедове на 43-м километре автодороги М4 "Дон" около ресторана быстрого питания группа неизвестных устроила стрельбу. В результате один человек погиб и трое были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.