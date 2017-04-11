Полиция подтвердила взрывы у автобуса "Боруссии" перед началом игры с "Монако"

Сегодня вечером у автобуса немецкой футбольной команды "Боруссия" прогремело три взрыва. Информация об этом появилась в официальном "твиттере" полиции немецкого города Дортмунда, в котором произошёл инцидент.
#Explosion #Dortmund— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 апреля 2017 г.
Wir können bestätigen, dass es im Bereich des @BVB Mannschaftsbusses insgesamt drei Explosionen gegeben hat.
В результате взрывов пострадал один человек. Его уже госпитализировали.
Также из-за происшествия было решено перенести футбольный матч между командами "Боруссия" и "Монако" на завтрашний день, 12 апреля, на 19:45 (мск). Болельщики, которые ожидали игру сегодня и уже успели собраться на стадионе, бурно выражают своё недовольство произошедшим.
"Dortmund" chants from the Monaco fans. #BVBASM pic.twitter.com/me8QI3Yufi— Sandra Goldschmidt (@SanBorussia) 11 апреля 2017 г.
В настоящее время полиция выясняет подробности инцидента.
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