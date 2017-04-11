Германия: Полиция заявила об отсутствии угрозы на стадионе

Дортмундская полиция призвала жителей города и посетителей стадиона к спокойствию. Согласно сообщению правоохранительных органов, после серии взрывов, произошедших у автобуса футбольного клуба "Боруссия", никакой опасности нет.

https://twitter.com/polizei_nrw_do/status/851866983624835072

— Угрозы посетителям стадиона нет, и нет доказательств угрозы, — гласит текст пресс-службы полиции.

Полицейские также просят водителей соблюдать осторожность и обращать внимание на пешеходов, которые в связи с нестандартной ситуацией могут быть "более рассеянными".