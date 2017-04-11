Германия: Полиция заявила об отсутствии угрозы на стадионе

Дортмундская полиция призвала жителей города и посетителей стадиона к спокойствию. Согласно сообщению правоохранительных органов, после серии взрывов, произошедших у автобуса футбольного клуба "Боруссия", никакой опасности нет.
— Угрозы посетителям стадиона нет, и нет доказательств угрозы, — гласит текст пресс-службы полиции.
Полицейские также просят водителей соблюдать осторожность и обращать внимание на пешеходов, которые в связи с нестандартной ситуацией могут быть "более рассеянными".
Liebe Autofahrer,— Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) 11 апреля 2017 г.
bitte achten Sie bei der Abfahrt auf Fußgänger, wenn Sie sich auf den Heimweg machen; viele Personen auf den Fahrbahnen.
- Популярные
- По времени