Полиция Словакии открыла огонь в сторону автомобиля с вице-спикером парламента

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Полиция Словакии открыла огонь в сторону автомобиля с вице-спикером парламента

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Фото: © РИА Новости/Владимир Песня

Лимузин, за рулём которого находился сотрудник управления охраны высших руководителей республики, значительно превысил скорость.

Патруль дорожной полиции Словакии открыл огонь в сторону автомобиля, в котором в тот момент находился вице-спикер парламента страны Андрей Грнчиар, передаёт Pluska.

Инцидент произошёл на трассе, соединяющей село Стречно и город Мартин. Лимузин Грнчиара, за рулём которого находился сотрудник управления охраны высших руководителей Словакии, значительно превысил скорость. Водитель не стал подчиняться приказу полицейских остановить машину. Тогда в сторону автомобиля с вице-спикером стражами порядка было сделано несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия.

Автомобиль остановился только в городе. Водитель предъявил патрулю удостоверение сотрудника спецслужбы и объяснил, что не имел права остановить машину, в которой находилось высокопоставленное лицо, вне населённого пункта.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

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