Лукашенко: Ни Россия, ни Америка красную кнопку не нажмут

Белорусский президент полагает, что две обладающие ядерным оружием державы не дойдут до того, чтобы его использовать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал сомнения в том, что Россия и США дойдут до применения ядерного оружия. Комментируя ракетные залпы по авиабазе в сирийском Хомсе 7 апреля, он заявил, что "ни Россия, ни Америка красную кнопку не нажмут".

— Потому что это будет уничтожением и России и Америки, столько накоплено ядерного оружия. А где гарантия, что в эту бойню не втянется Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан и даже Северная Корея, у которых есть ядерное оружие? Не думаю, что кто-то возьмётся за ядерную кнопку, — сказал Лукашенко.

При этом президент отметил, что мир подошёл к очень опасной черте — по его словам, "никогда ещё этого не было".

Своё мнение белорусский лидер сделал в ходе общения с работниками одного из предприятий в Гомельской области, его выступление транслировало общественное телевидение страны ОНТ. Как отметил Лукашенко, Белоруссии "не надо втягиваться в эти авантюры, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы произошли столкновения двух ядерных держав — России и Америки".

— Но я думаю, что идёт информационная война, друг друга пугают, что имеют ядерное оружие и прочее, — сказал белорусский президент.