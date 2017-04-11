Шеф-повар Гордон Рамзи пообещал оставить своих детей без наследства

Телеведущий сообщил, что никогда не был помешан на деньгах, что отразилось на его дочерях и сыне.

Британский шеф-повар и ведущий "Адской кухни" Гордон Рамзи в интервью изданию The Telegraph заявил, что его четверо детей никогда не получат в наследство заработанные им сто миллионов долларов.

— В действительности я никогда не был помешан на деньгах. Это не моя цель номер один, и это отразилось на том, как растут мои дети, — сказал Рамзи.

По словам повара, у него нет желания оставлять своё состояние детям. Однако каждый из них получит на счёт четвёртую часть суммы, достаточной для покупки квартиры. Он также рассказал, что дети никогда не летают первым классом в самолёте, потому что не заработали на это.

— Они не летают первым классом. Они нигде не работали, чтобы позволить себе это. Вы хотите сказать мне, что в этом возрасте им необходимо летать первым классом? Нет, им это не нужно. Они не надрывались, чтобы позволить себе это. Так что мы с женой идём налево, они — направо, и я говорю старшей стюардессе: "Позаботьтесь, чтобы и духа этих маленьких мерзавцев не было возле нас, я хочу поспать". Я вкалывал как проклятый, чтобы сидеть поближе к пилоту, — заявил Рамзи.

По словам телеведущего, его старшая дочь, которая учится в университете, получает 100 фунтов в неделю, остальные трое детей — по 50 фунтов. При этом они сами оплачивают телефонные счета и проезд в транспорте.