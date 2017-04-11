В стремлении осудить Асада Белый дом случайно вступился за Гитлера

Странное заявление прозвучало из уст пресс-секретаря Шона Спайсера, когда он снова взялся обвинять сирийские власти в применении химоружия.

Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер вызвал недоумение журналистов, заявив на брифинге, что Гитлер в ходе Второй мировой войны не использовал химоружие, в связи с чем сирийский президент Башар Асад — хуже, чем лидер нацистов.

— Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне. Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия, — сказал Спайсер.

Таким образом он снова попытался возложить ответственность за химическую атаку в Идлибе на власти Сирии, а конкретно — на Асада. Присутствующие на брифинге журналисты попытались уточнить, насколько Спайсер в курсе использования нацистской Германией газовых камер. Пресс-секретарь в ответ отреагировал, что он в курсе, однако, по его словам, "Гитлер при этом не использовал химоружие в городах".

— Я не умаляю ужасающую природу холокоста. Я пытался провести разделительную линию между тактикой применения авиации для того, чтобы сбросить химоружие на населённые пункты, — пояснил представитель Белого дома.