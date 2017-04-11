В Дагестане ликвидировали троих боевиков

Злоумышленники ехали в автомобиле и открыли огонь по силовикам, когда те попытались остановить машину.

В ходе спецоперации, которая проводилась в Кумторкалинском районе Дагестана, силовики сумели ликвидировать троих боевиков.

— Сегодня в 21:25 в Кумторкалинском районе Дагестана на федеральной автомобильной трассе недалеко от населённого пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль "Шевроле". Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью, — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Сейчас район, где произошла перестрелка, оцеплен, там работают специалисты органов безопасности и внутренних дел. По предварительным данным, среди силовиков и мирного населения пострадавших нет. Ведётся следствие, также ведутся поиски возможных сообщников уничтоженных боевиков.