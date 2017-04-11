Глава Пентагона обвинил власти Сирии в организации химической атаки на Идлиб

Атака на аэродром в Хомсе, по мнению Мэттиса, заставит Башара Асада не повторять сделанных ошибок.

Министр обороны США Джеймс Мэттис возложил ответственность за химическую атаку в провинции Идлиб на власти Сирии.

— Никаких сомнений, что сирийский режим принимал решение о химической атаке и ответственен за него. Мы считаем, что ограниченный военный ответ на эти действия заставит режим не повторять их, — заявил он.

Напомним, 4 апреля в результате химической атаки на город Хан-Шейхун в провинции Идлиб погибло более 80 мирных жителей. Запад обвинил в произошедшем Башара Асада, и несколько дней спустя ВМС США нанесли ракетный удар по аэродрому Шайрат в Хомсе, с которого, по мнению американских властей, взлетали сирийские самолёты с химическим оружием.