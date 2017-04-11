На северо-западе Москвы обнаружены останки трёх человек

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На северо-западе Москвы обнаружены останки трёх человек

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В правоохранительные органы с заявлением о том, что они стали свидетелями убийств, совершённых на северо-западе Москвы, обратились два человека без определённого места жительства.

— В ходе поисковых работ следователи и следователи-криминалисты Главного управления совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска обнаружили захоронение скелетированных останков, личности которых будут устанавливаться. По версии следствия, в ходе распития спиртных напитков в компании возник конфликт на бытовой почве, в ходе которого двое мужчин совершили убийство своих знакомых, — пояснили в ГСУ СК РФ.

Известно, что личности предполагаемых преступников установлены. По предварительной информации, они отбывают наказание в колонии за совершение других тяжких преступлений. В настоящее время продолжается расследование.

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