КНДР готова ответить на агрессию США ядерным ударом

Заявление сделано на фоне приближения к региону группы американских военных кораблей.

Северокорейские государственные СМИ сообщили о том, что власти страны готовы совершить ядерный удар в ответ на агрессию со стороны США, передаёт Reuters.

Отмечается, что напряжённость на полуострове резко обострилась на фоне сообщений о намерении КНДР провести очередные ядерные испытания и после того, как к берегам Южной Кореи отправились ударные силы ВМС США во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Напомним, ранее американский совет национальной безопасности представил президенту Дональду Трампу два варианта ответа на ядерную программу КНДР: разместить ядерное оружие в Южной Корее или устранить северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Эти два варианта могут быть использованы, если председатель КНР Си Цзиньпин и американский лидер не придут к общему решению по сдерживанию КНДР. Если же взаимодействие наладится, то к Пхеньяну будут применены санкции.