Сработавшие возле автобуса "Боруссии" устройства содержали взрывчатку

Злоумышленники могли спрятать их в изгороди, рядом с которой остановился автобус.

Полиция Германии заявила о том, что устройства, сработавшие возле клубного автобуса дортмундской "Боруссии", содержали взрывчатку "с очень серьёзным составом". Ранее звучали предположения, что взорваться могли мощные фейерверки.

По версии следствия, злоумышленники спрятали устройства в изгороди, рядом с которой остановился автобус.

Напомним, в результате инцидента пострадал центральный защитник "шмелей" Марк Бартра — футболиста ранило осколками выбитого стекла. Испанца доставили в местный госпиталь, врачи говорят, что его жизнь находится вне опасности.