Мексиканский политик озадачился "российским влиянием" на выборы в его стране

Сенатор Риос Питер провёл аналогию с Соединёнными Штатами, в выборную систему которых Россия, по его словам, тоже вмешалась.

За 16 месяцев до президентских выборов в Мексике политики страны обеспокоились "российским вмешательством". В частности, такое допущение в интервью изданию The Hill сделал один из кандидатов в президенты, сенатор Армандо Риос Питер.

Питер представляет левоцентристскую Партию демократической революции (Partido de la Revolución Democrática). По его словам, перспектива вмешательства России в выборы в Мексике "должна быть сведена к минимуму".

— Если Россия вмешалась в выборы в США, то есть основания полагать, следующей мишенью для нападения станет Мексика, — сказал Риос Питер.

Сенатор полагает, что правительству Мексики необходимо модернизировать свой контрразведывательный потенциал, а также рассмотреть варианты кооперации с другими странами, которые "могут сталкиваться с аналогичными проблемами".