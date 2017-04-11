В Пентагоне не смогли доказать причастность России к химической атаке в Сирии

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что не располагает информацией о том, что Россия имеет какое-либо отношение к химической атаке в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters.

LIVE: Mattis says he cannot say whether Russia involved in chemical attack https://t.co/fzLKBx14TN — Reuters Live (@ReutersLive) 11 апреля 2017 г.

Ранее представители Пентагона заявляли о том, что намерены провести расследование и выяснить, имела ли Москва какое-либо отношение к трагедии в городе Хан-Шейхун. Впрочем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала ABC сказал, что никаких доказательств причастности России ему видеть не приходилось.