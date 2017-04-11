В Пентагоне не смогли доказать причастность России к химической атаке в Сирии

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В Пентагоне не смогли доказать причастность России к химической атаке в Сирии

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Министр обороны США Джеймс Мэттис. Фото: © REUTERS/Yuri Gripas

Глава Пентагона Джеймс Мэттис признал, что не располагает информацией о том, что Россия имеет какое-либо отношение к химической атаке в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее представители Пентагона заявляли о том, что намерены провести расследование и выяснить, имела ли Москва какое-либо отношение к трагедии в городе Хан-Шейхун. Впрочем, госсекретарь США Рекс Тиллерсон в эфире телеканала ABC сказал, что никаких доказательств причастности России ему видеть не приходилось.

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