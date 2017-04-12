Усманов: Все свои активы я приобретал у частных собственников по рыночной цене

Исключением стала сделка по приобретению у государства лицензии на разработку месторождения Удокан, которая обошлась в $500 млн.

Один из богатейших людей России, миллиардер Алишер Усманов, в интервью газете "Ведомости" рассказал о том, как приобретал основные активы своего бизнеса.

По словам совладельца "Металлоинвеста", "Мегафона", Mail.ru Group и других компаний, он никогда не участвовал в государственной приватизации.

— Активы покупались на свободном рынке по достаточно высокой рыночной стоимости у частных собственников, к тому времени иногда уже собравших контрольные пакеты, и после тщательных юридических консультаций, — пояснил Усманов, добавив, что тратил на это не только взятые у банков кредиты, но и личные накопления.

Единственный актив, приобретённый Усмановым и его партнёрами у государства, — это лицензия на разработку месторождения Удокан, за которую пришлось заплатить $500 млн.

— Это стало одной из самых крупных, если не самой крупной, сделок по приобретению права пользования не нефтегазовыми недрами в нашей стране, — рассказал бизнесмен.

Впрочем, в последнее время основной доход Алишеру Усманову приносят отнюдь не добывающие компании, а сделанные им инвестиции в высокотехнологичные компании за рубежом и в России.