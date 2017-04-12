Ле Пен пообещала вывести Францию из Шенгена

В случае своей победы на грядущих выборах президента Марин Ле Пен приостановит участие Франции в Шенгенском пространстве. Об этом обещании кандидата от ультраправой партии "Национальный фронт" сообщает агентство AFP.
Ле Пен подчеркнула, что речь идёт не только о приостановке Шенгенского соглашения, но и возобновлении контроля на границе, а также и высылке из Франции иностранцев, попавших в список исламистских радикалов.
Кандидат в президенты также заявила о своём намерении усилить такие сферы, как экономика и безопасность.
В первые два месяца моего президентского мандата я незамедлительно приму конкретные меры по наиболее актуальным вопросам, чтобы укрепить демократию и решить проблемы в экономической и социальной сфере, а также в отрасли безопасности, — цитирует её агентство.
Напомним, первый тур выборов президента Франции пройдёт 23 апреля, второй — 7 мая.
- Популярные
- По времени