Ле Пен пообещала вывести Францию из Шенгена

По словам кандидата, если она победит на грядущих президентских выборах, то уже в течение первых двух месяцев предпримет конкретные шаги в ряде отраслей.

В случае своей победы на грядущих выборах президента Марин Ле Пен приостановит участие Франции в Шенгенском пространстве. Об этом обещании кандидата от ультраправой партии "Национальный фронт" сообщает агентство AFP.

Ле Пен подчеркнула, что речь идёт не только о приостановке Шенгенского соглашения, но и возобновлении контроля на границе, а также и высылке из Франции иностранцев, попавших в список исламистских радикалов.

Кандидат в президенты также заявила о своём намерении усилить такие сферы, как экономика и безопасность.

В первые два месяца моего президентского мандата я незамедлительно приму конкретные меры по наиболее актуальным вопросам, чтобы укрепить демократию и решить проблемы в экономической и социальной сфере, а также в отрасли безопасности, — цитирует её агентство.

Напомним, первый тур выборов президента Франции пройдёт 23 апреля, второй — 7 мая.