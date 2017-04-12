В Словении открыли памятник Юрию Гагарину

Бюст первого космонавта Юрия Гагарина установили в словенском городе Витанье. Об этом сообщается в "Твиттере" Посольства Российской Федерации в Словении.

Сегодня в н.п. Витанье состоялось открытие бюста первому космонавту планеты Ю.Гагарину pic.twitter.com/cYaZLlRd28 — Посольство РФ в РС (@AmbrusSlo_Ru) 11 апреля 2017 г.

В мероприятии приняли участие посол России в Словении Доку Завгаев, мэр Витанье Мирко Полутник, председатель Государственного Совета Словении Митя Бервар, а также губернатор Владимирской области Светлана Орлова.