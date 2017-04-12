Усманов ответил на критику Навального о зарплатах "шахтёров" "Металлоинвеста"

По словам миллиардера, глава Фонда борьбы с коррупцией был неточен как в части размеров зарплаты, так и в том, что касается условий работы сотрудников холдинга.

Совладелец "Металлоинвеста" — одного из крупнейших горно-металлургических холдингов России — Алишер Усманов в интервью изданию "Ведомости" ответил на критику, прозвучавшую из уст Алексея Навального, что сотрудники предприятия получают низкую зарплату.

— Наши предприятия обеспечивают доход примерно 300 тысяч человек, если считать сотрудников с их семьями. Все получают достойную зарплату, существенно превышающую среднюю по своему региону. В целом доля оплаты труда в тонне продукции у нас находится на американском уровне, но производительность труда у нас ниже. И вовсе не потому, что у нас плохо работают, — отметил Усманов.

Он пояснил, что компания следует социально ориентированной политике. Поскольку средний возраст работников "Металлоинвеста" — а это десятки тысяч человек — довольно высок, а общая мобильность трудовых сил в нашей стране гораздо ниже, чем в США, стремление к проведению быстрой модернизации могло бы обернуться высоким уровнем безработицы.

— Постепенная модернизация, которую мы проводим, во-первых, не приводит к безработице, а во-вторых, влияет на увеличение зарплат. Мы сохранили предприятия в сложные времена и гордимся нашими работниками, — сказал Усманов

Что же касается заявлений Алексея Навального, что "шахтёры" холдинга за "работу под землёй" получают всего 18 тысяч рублей в месяц, то эти слова неточны как в части размеров зарплаты, так и в том, что касается условий работы.

— Например, он говорил, что шахтёры на предприятиях Усманова "фигачат за копейки". Человек даже не выяснил, что мы добываем нашу руду открытым способом — у нас нет шахтёров, — подчеркнул Усманов.