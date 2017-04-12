Die Zeit: Трамп ударил по Сирии из-за личных низких рейтингов

Удары по авиабазе в сирийском Хомсе немецкая газета Die Zeit объясняет желанием президента США Дональда Трампа компенсировать свои внутриполитические ошибки. При этом автор публикации напоминает, что доказательств причастности сирийских военных к химатаке на Хан-Шейхун по-прежнему нет.
Из статьи следует, что американские генералы заявили о своей уверенности в том, что за нападением стоят войска президента Сирии Башара Асада. Однако "после Тонкинского инцидента и пробирки Пауэлла верить им на слово не получается".
Издание также подчёркивает, что Трамп за 70 дней своего президентства не достиг успехов в Соединённых Штатах, вследствие чего его рейтинг "упал на дно". Эти условия вынудили президента показать себя на внешнеполитической арене и отвлечь внимание от личных неудач.
— Это позволило ему превзойти своего предшественника, избавиться от ярлыка "марионетки Москвы", а также создать впечатление, что из политика-любителя он превратился в серьёзного государственного деятеля, — пишет Die Zeit.
Издание констатирует, что ракетным ударом по Сирии Трамп просигнализировал России, Китаю и КНДР, что их ждёт худшее, если они откажутся идти на уступки.
Однако Россия с избранного пути не свернёт, Китай на северокорейского лидера надавить не сможет, а сам Ким Чен Ын от ядерного оружия не откажется, понимая, что никакой войны в Сирии не было бы, будь у Асада такое вооружение
Die Zeit
Очевидно, Трамп изолировал сам себя. Теперь перспектива сотрудничества с Москвой в борьбе с террористами крайне сомнительна
подытоживает автор публикации
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