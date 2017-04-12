Die Zeit: Трамп ударил по Сирии из-за личных низких рейтингов

По мнению газеты, ракетные удары по сирийскому аэродрому вызваны желанием отвлечь внимание от внутриполитических проблем.

Удары по авиабазе в сирийском Хомсе немецкая газета Die Zeit объясняет желанием президента США Дональда Трампа компенсировать свои внутриполитические ошибки. При этом автор публикации напоминает, что доказательств причастности сирийских военных к химатаке на Хан-Шейхун по-прежнему нет.

Из статьи следует, что американские генералы заявили о своей уверенности в том, что за нападением стоят войска президента Сирии Башара Асада. Однако "после Тонкинского инцидента и пробирки Пауэлла верить им на слово не получается".

Издание также подчёркивает, что Трамп за 70 дней своего президентства не достиг успехов в Соединённых Штатах, вследствие чего его рейтинг "упал на дно". Эти условия вынудили президента показать себя на внешнеполитической арене и отвлечь внимание от личных неудач.

— Это позволило ему превзойти своего предшественника, избавиться от ярлыка "марионетки Москвы", а также создать впечатление, что из политика-любителя он превратился в серьёзного государственного деятеля, — пишет Die Zeit.

Издание констатирует, что ракетным ударом по Сирии Трамп просигнализировал России, Китаю и КНДР, что их ждёт худшее, если они откажутся идти на уступки.

Однако Россия с избранного пути не свернёт, Китай на северокорейского лидера надавить не сможет, а сам Ким Чен Ын от ядерного оружия не откажется, понимая, что никакой войны в Сирии не было бы, будь у Асада такое вооружение Die Zeit