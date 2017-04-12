Усманов: Я не вмешиваюсь в работу своих медийных активов

Миллиардер Алишер Усманов в интервью изданию "Ведомости" заявил о том, что не вмешивается в работу принадлежащих ему и его партнёрам средств массовой информации.

— Никакую цензуру я не насаждаю. Это не в моих правилах, и я вообще не принимаю участия в работе моих медийных активов. Предлагаю спросить у бывшего гендиректора "Коммерсанта" Демьяна Кудрявцева (сейчас — владелец "Ведомостей". — Прим. Лайфа): была цензура при нём? Бывало, я его не видел по полгода, — пояснил он.

Единственный инцидент, когда Усманов лично обратил внимание на работу "Коммерсанта", связан, по его словам, с "хулиганской публикацией в журнале "Власть".

— Отстранённый тогда редактор (Максим Ковальский. — Прим. Лайфа) сейчас снова работает в "Коммерсанте", потому что это не было политической цензурой или персональным конфликтом, а было ответом на этически недопустимый стиль и тон. Ожидаю от сотрудников соблюдения высоких стандартов культуры, а не единых политических взглядов, — подчеркнул Усманов.