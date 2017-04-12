Алишер Усманов рассказал о передаче усадьбы в Знаменском фонду Елисеева

Основатель USM Holdings Алишер Усманов в интервью изданию "Ведомости" рассказал о том, почему передал усадьбу в подмосковном селе Знаменское благотворительному фонду Ильи Елисеева "Соцгоспроект". По его словам, имело место обычная сделка — взамен миллиардер получил ранее принадлежавший фонду участок в 12 га на Рублёвке.

— Сестра в доме жить отказалась, и мы c Елисеевым договорились: фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в "Соцгоспроект" участок и дом сестры и достроил его, как и обещал, — рассказал Усманов.

Обмен, заверил он, получился честным. 12 гектаров на Рублёвке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный фонду участок в четыре га оценивается в $15–20 млн, а ещё $30 млн стоит стоящий на нём дом.

— Они сделали мне одолжение, дав возможность расширить территорию имения. А для сестры я построил напротив себя дом на 50 сотках, — добавил Усманов.

В Знаменском глава "Соцгоспроекта" Илья Елисеев планировал разместить представительский дом фонда.

Напомним, усадьба в Знаменском упоминалась в скандальном расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвящённом коррупционным схемам, к которым якобы имеет отношение премьер-министр страны Дмитрий Медведев.