Взрывы в Дормунде были спланированной атакой против "Боруссии"

Взрывы, прогремевшие в Дормунде во вторник, были спланированной атакой против немецкой "Боруссии". Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на правоохранительные органы Германии.

Напомним, инцидент произошёл в Дортмунде в момент, когда игроки "Боруссии" отправлялись из отеля к стадиону, где у них должна была состояться встреча с "Монако".

В результате взрывов пострадал центральный защитник немецкого клуба Марк Бартра: осколками стекла, выбитого взрывной волной, ему порезало руку.