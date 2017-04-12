Взрывы в Дормунде были спланированной атакой против "Боруссии"

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Взрывы в Дормунде были спланированной атакой против "Боруссии"

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Фото: Twitter/@BILD_Sport

Взрывы, прогремевшие в Дормунде во вторник, были спланированной атакой против немецкой "Боруссии". Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на правоохранительные органы Германии.

Напомним, инцидент произошёл в Дортмунде в момент, когда игроки "Боруссии" отправлялись из отеля к стадиону, где у них должна была состояться встреча с "Монако".

В результате взрывов пострадал центральный защитник немецкого клуба Марк Бартра: осколками стекла, выбитого взрывной волной, ему порезало руку.

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