Алишер Усманов рассказал, что продолжает платить налоги в России

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Алишер Усманов рассказал, что продолжает платить налоги в России

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Путаница, по словам бизнесмена, возникла после того, как появилась информация, что в 2016 году он провёл за границей более 183 дней.

Миллиардер Алишер Усманов продолжает оставаться резидентом России и платит здесь налоги. Об этом он сам рассказал в интервью изданию "Ведомости".

— Я налоговый резидент России, все личные налоги я плачу здесь, — заверил миллиардер. В общей сложности за прошлый год он заплатил более $400 млн налогов.

Ключевые активы Усманова — холдинг "Металлоинвест" и компания "Мегафон" были переведены в российскую юрисдикцию ещё в 2014 году и платят налоги в российский бюджет.

По словам миллиардера, путаница возникла после того, как один из его бизнес-партнёров в интервью изданию Forbes сообщил, что Усманов не провёл в России требуемых по закону для подтверждения статуса налогового резидента 183 дней.

— А из этого все почему-то сделали вывод, что я перестал быть резидентом России и платить здесь налоги, — добавил бизнесмен.

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