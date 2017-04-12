Чемпион России по бегу информировал международную федерацию о допинге в сборной

Хакер-группа Fancy Bear предоставила Лайфу переписку многократного чемпиона России по лёгкой атлетике Александра Хютте и функционеров ИААФ. В течение года карельский спринтер рассказывал о допинге в российской сборной.

Согласно документам, находящимся в распоряжении Лайфа, взаимодействие Хютте и международной федерации лёгкой атлетики началось 13 октября 2015 года. Тогда бегун написал письмо менеджеру ИААФ по борьбе с допингом Томасу Капдевилю, в котором обвинил в получении положительного результата допинг-теста своего тренера Зухру Верещагину.

Как написал Хютте, 22 мая 2015 года он был протестирован в спортивном клубе "Юность" и через три месяца отстранён от соревнований (в конечном итоге Хютте получил 4 года дисквалификации). В письме россиянин утверждал, что никогда до этого не имел проблем с допингом, а запредельный уровень этиохоналона объяснял сменой тренера.

В 2013 году Хютте стал чемпионом России в беге на 200 метров, а в 2014-м сменил дистанцию на 400 м и перешёл в группу Верещагиной. Сразу после этого увеличилось количество принимаемых им лекарств, причем тренер настоятельно советовала своему подопечному избежать допинг-теста 22 мая 2015 года.

В заключение уроженец Карелии заверил представителя ИААФ в готовности к тщательному расследованию и попросил о смягчении наказания.

Это письмо стало началом долгой переписки Хютте, ИААФ и WADA, в ходе которой нашлось место угрозам, шантажу, мольбам и попыткам восстановить тексты СМС. Чемпион России волновался за свою жизнь, торговался с чиновниками по поводу продолжительности дисквалификации и дал наводку на нескольких партнёров по команде, принимавших, по его мнению, допинг.

Переписку нового русского допингового информатора от лёгкой атлетики Александра Хютте читайте скоро на Лайфе.