Певица, надевшая на "Грэмми" платье с лозунгом Трампа, сообщила о потере друзей

Американская певица и автор песен Джой Вилла призналась, что после появления в "протрамповском" платье на церемонии "Грэмми" она лишилась многих друзей, передаёт Fox News.

Напомним, девушка посетила церемонию в наряде с надписью "Сделаем Америку великой снова", которая стала предвыборным лозунгом президента США Дональда Трампа. Вилла отметила, что из-за необычного платья представители некоторых СМИ перестали обращать на неё внимание. Кроме того, несколько человек из окружения певицы отказались от общения с ней.

Также Вилла рассказала о социальном эксперименте, который провела в Нью-Йорке. Она вышла на улицу в костюме цвета американского флага и футболке с тем же лозунгом, что и на "Грэмми". Девушка призналась, что реакция людей оказалась лучше, чем она ожидала: примерно 50% американцев с улыбкой восприняли её внешний вид.