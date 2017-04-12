Конгресс посчитает расходы команды Трампа во время переходного периода

Это расследование инициировали два политика-демократа, потребовавшие обратить внимание на использование госсредств при финансировании деятельности избранного президента.

Главное счётное управление (ГСУ) Конгресса США займётся подсчётом расходов, которые понесла команда Дональда Трампа во время переходного периода. Подсчёты будут завершены в июне, говорится в заявлении ГСУ.

Периодом перехода исполнительной власти считается временной промежуток между днём выборов и днём инаугурации президента США. В течение этого времени одна администрация постепенно передаёт дела другой, а будущий глава государства озвучивает приоритеты своей политики, а также проводит кадровые назначения.

Как отмечает ГСУ, он займётся расследованием "юридических и этических" проблем, которые возникли в переходный период. Внимание конгрессменов также будет сосредоточено на использовании бюджетных денег и средств частных фондов при финансировании деятельности Трампа.

Расследование ГСУ в отношении команды Трампа инициировали сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Элайджа Каммингс, представляющие демократов. В своём заявлении они указывали на "очевидные конфликты интересов Трампа", среди которых поведение республиканца в пору президентской гонки и после выборов.

— Эти конфликты вызывают вопросы об использовании бюджетных средств во время переходного периода и о решениях, принятых во время переходного периода, которые затронули политику федерального правительства, — отметили подписанты.