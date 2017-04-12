Конгресс посчитает расходы команды Трампа во время переходного периода

Главное счётное управление (ГСУ) Конгресса США займётся подсчётом расходов, которые понесла команда Дональда Трампа во время переходного периода. Подсчёты будут завершены в июне, говорится в заявлении ГСУ.
Периодом перехода исполнительной власти считается временной промежуток между днём выборов и днём инаугурации президента США. В течение этого времени одна администрация постепенно передаёт дела другой, а будущий глава государства озвучивает приоритеты своей политики, а также проводит кадровые назначения.
Как отмечает ГСУ, он займётся расследованием "юридических и этических" проблем, которые возникли в переходный период. Внимание конгрессменов также будет сосредоточено на использовании бюджетных денег и средств частных фондов при финансировании деятельности Трампа.
Расследование ГСУ в отношении команды Трампа инициировали сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Элайджа Каммингс, представляющие демократов. В своём заявлении они указывали на "очевидные конфликты интересов Трампа", среди которых поведение республиканца в пору президентской гонки и после выборов.
— Эти конфликты вызывают вопросы об использовании бюджетных средств во время переходного периода и о решениях, принятых во время переходного периода, которые затронули политику федерального правительства, — отметили подписанты.
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