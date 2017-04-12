В ходе бунта в бразильской тюрьме погибло пять заключённых

Во время бунта в тюрьме, которая расположена в бразильском штате Мату-Гросу, погибло по меньшей мере пять заключённых. Ещё 17 получили ранения, передаёт Associated Press со ссылкой на местное управление безопасности.

ЧП случилось накануне в тюрьме Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira. Как считают следователи, причиной бунта стало столкновение конкурирующих группировок. СМИ сообщают, что четверо заключённых были убиты из огнестрельного оружия, ещё один скончался от сердечного приступа.

В настоящее время с беспорядками удалось справиться, и теперь власти занимаются наведением порядка.