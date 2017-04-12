Американец притворялся полицейским, чтобы красть сигареты из магазинов

Всего правоохранителями Нью-Йорка было выявлено пять подобных случаев, однако их может быть больше.

Полицейские Нью-Йорка арестовали местного жителя, который подозревается в цепочке грабежей. По данным правоохранителей, 36-летний мужчина, представлявшись полицейским, ходил по магазинам, отбирал у продавцов деньги и крал сигареты, пишет Breaking 911.

Всего на пульт правоохранителей поступило пять однотипных жалоб. Однако не исключается, что подобных случаев может быть больше.

— Было сообщено в полицию, что в понедельник, 10 апреля 2017 года, примерно в 12:20, мужчина зашёл в продуктовый магазин, назвался детективом и сообщил, что должен проверить сигаретные акцизные марки. После проверки он открыл кассовый аппарат и забрал примерно $562, — передаёт Breaking 911 сообщение департамента полиции Нью-Йорка.

В настоящее время по каждому инциденту проводится проверка.