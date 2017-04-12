Трамп: США послали к Корейскому полуострову очень мощную армаду

Ранее сообщалось, что к берегам Южной Кореи направлена ударная группа ВМС во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон".

Ударная авианосная группировка, отправленная Соединёнными Штатами к Корейскому полуострову, является "очень мощной армадой". Об этом в интервью Fox Business заявил президент США Дональд Трамп.

— Мы посылаем армаду. Очень мощную. У нас есть подводные лодки. Очень мощные. Намного более мощные, чем авианосец, — сказал американский президент.

Вместе с тем Трамп отметил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын "поступает неправильно". При этом он уклонился от ответа на вопрос о психическом здоровье главы КНДР, заметив, что лично с ним не знаком.

Напомним, к берегам Южной Кореи направилась ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем "Карл Винсон". Изначально корабли направлялись в Австралию, однако позже изменили направление и выдвинулись из Сингапура к Корейскому полуострову.