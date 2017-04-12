Трамп полагает, что Сирию надо было атаковать ещё при Обаме

Тем самым, считает президент, ситуация в этой стране была бы сейчас "гораздо лучше".

Ситуация в Сирии могла бы быть намного лучше, если бы удары по ней нанёс ещё Барак Обама, сказал президент США Дональд Трамп. Об этом он заявил в интервью телекомпании Fox Business, комментируя удар по авиабазе в сирийской провинции Хомс, нанесённый по его прямому распоряжению.

— То, что я сделал, надо было сделать ещё при администрации Обамы. В этом случае ситуация в Сирии была бы гораздо лучше, — заявил Трамп.

Вместе с тем он отметил, что в планах у Вашингтона нет значительного расширения участия в сирийском конфликте. Какие именно действия намерены предпринимать США, Трамп не уточнил.

— Мы не пойдём в Сирию, — сказал он.