Брэда Питта заподозрили в романе с актрисой Сиенной Миллер

Журналисты сообщают, что давно не видели бывшего супруга Анджелины Джоли в приподнятом настроении.

Папарацци заподозрили голливудского актёра Брэда Питта в заигрывании с Сиенной Миллер — американской актрисой и фотомоделью. Об этом пишет Page Six.

По информации издания, после премьеры фильма "Затерянный город Z" в одном из кинотеатров Лос-Анджелеса Питт и Миллер уединились в ресторане, где "наслаждались обществом друг друга" и "разговаривали всю ночь". Кроме того, Page Six отмечает, что экс-супруг Анджелины Джоли был "в приподнятом настроении, чего не наблюдалось очень давно".

Напомним, отношения между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли начались в 2005 году на съёмках фильма "Мистер и миссис Смит". В августе 2014 года пара поженилась, а спустя два года — в сентябре 2016-го — развелась.