СМИ: Прошлым летом ФБР получило ордер на прослушку одного из советников Трампа

Никаких официальных обвинений в связях с Россией бывшему инвестиционному банкиру до сих пор не предъявили.

Издание Washington Post сообщило о том, что летом 2016 года Федеральное бюро расследований (ФБР) США получило разрешение на прослушку одного из советников Трампа — Картера Пейджа. Полагалось, что тот, десять лет назад работая инвестиционным банкиром в Москве, мог иметь связи с Россией.

Сотрудники ФБР и Министерства юстиции США сумели убедить судью, что Пейдж может действовать как иностранный агент и по указке российских властей, которые якобы ставили своей целью победу Трампа на президентских выборах.

Тем не менее никаких официальных обвинений против Пейджа выдвинуто не было. Это дало ему основания заявить, что за ним нет никакой вины, а действия спецслужб были политически мотивированы.