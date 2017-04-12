Ставший фигурантом уголовного дела омский чиновник попал в больницу с давлением

Врачи рекомендовали ему остаться в стационаре, но от госпитализации он отказался.

Заместителю председателя правительства Омской области и министру строительства и ЖКХ Станиславу Гребенщикову стало плохо после того, как он узнал, что стал фигурантом уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий". Прямо из кабинета чиновника увезли на машине скорой помощи в больницу.

Как рассказал Лайфу источник в правительстве региона, у чиновника подскочило давление.

— Станислава Георгиевича отвезли в одно из лечебных учреждений Омска, где обследовали. Врачи рекомендовали ему остаться в стационаре, однако от госпитализации он отказался, — сообщил один из сотрудников Минстроя Омской области.

Добавим, что, по информации Лайфа, уголовное дело в отношении Гребенщикова возбудил Следственный комитет. Чиновник является одним из кандидатов на пост мэра Омска, выборы которого пройдут в конце апреля.