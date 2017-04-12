Путин — о странах НАТО: Соглашаются с США и кивают, как китайские болванчики

Говоря об атаке Сирии, российский лидер подверг критике союзников США по НАТО, которые, по его словам, не анализируют того, что происходит.

Удар США по сирийской авиабазе Шайрат является нарушением международного права, поскольку он был совершён без доказательств применения Дамаском химического оружия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир".

Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт Владимир Путин, президент РФ.

При этом, по мнению российского лидера, после ракетного удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс союзники по НАТО не анализируют того, что происходит, и кивают, "как китайские болванчики".

Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит констатировал президент

Он напомнил, что подобная ситуация была в 2003 году, когда был использован "надуманный совершенно предлог" для ввода войск в Афганистан. В результате, по его словам, "страна разрушена".

— Кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, ИГИЛ* тот же самый, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли, — подчеркнул Путин.

* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.