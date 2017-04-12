Путин — о странах НАТО: Соглашаются с США и кивают, как китайские болванчики

Удар США по сирийской авиабазе Шайрат является нарушением международного права, поскольку он был совершён без доказательств применения Дамаском химического оружия. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью телеканалу "Мир".
Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт
Владимир Путин, президент РФ.
При этом, по мнению российского лидера, после ракетного удара по сирийской авиабазе в провинции Хомс союзники по НАТО не анализируют того, что происходит, и кивают, "как китайские болванчики".
Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит
констатировал президент
Он напомнил, что подобная ситуация была в 2003 году, когда был использован "надуманный совершенно предлог" для ввода войск в Афганистан. В результате, по его словам, "страна разрушена".
— Кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, ИГИЛ* тот же самый, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли, — подчеркнул Путин.
* Деятельность организации запрещена в РФ по решению Верховного суда.
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