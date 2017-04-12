Телеведущую уволили за подработку проституткой

Девушка заявила, что нуждается в деньгах и не видит в дополнительном заработке ничего плохого.

Руководство популярного в Боснии и Герцеговине телеканала Pink уволило ведущую из-за того, что та подрабатывает проституткой, передаёт The Sun.

26-летняя Сенада Нурич призналась в том, что подрабатывает проституткой, "чтобы выживать", и заявила, что не видит в этом ничего плохого. Однако руководитель телеканала, на котором девушка вела развлекательное шоу, решило иначе.

— Несмотря на то, что программа была развлекательного характера, без намерения оскорбить или унизить кого-либо и имела хорошие рейтинги, руководством канала было принято решение о её закрытии, — сообщил представитель Pink.

Как рассказывает сама Нурич, за обычный секс с мужчиной она просит порядка $500, за групповой — около $1000. За помощью к ней обращаются в основном бизнесмены. Встречу устраивают в квартире мужчины.

— В основном мои клиенты — красавцы. Некоторые девушки могут только мечтать об этом, я клянусь вам. Кроме того, они платят мне большие деньги, дарят дорогие подарки, например, духи или нижнее бельё, — говорит девушка.

При этом то, что проституция в стране находится вне закона и строго карается, телезвезду совсем не пугает.

— Мой молодой человек является политиком, он не допустит мой арест. Он защитит меня в любом случае, — заверила Нурич.