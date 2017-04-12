Сервис перевода в "Твиттере" определил U.S.A. как "Российскую Федерацию"

Некорректная работа связана, вероятнее всего, с особенностями алгоритма отбора переводов.

Сервис машинного перевода Bing, который, в частности, используется в микроблогах Twitter, начал переводить аббревиатуру U.S.A. как "Российская Федерация".

Первым о курьёзной ситуации сообщило сообщество "Лентач" в социальной сети "ВКонтакте", обратив внимание на твит американского президента Дональда Трампа.

Портал "Лента.ру" в свою очередь уточнил, что некорректный перевод выдаётся и на сайте Bing. Впрочем, к моменту написания этого материала работа сервиса уже нормализовалась, однако встроенная в "Твиттер" функция по-прежнему работает с ошибкой.

Отмечается, что некорректная работа сервиса связана, вероятнее всего, с особенностями алгоритма отбора переводов: Bing показывает те варианты, которые одобрили как минимум тысяча человек. Ранее, как уточняет "Лента.ру", схожие проблемы возникали с террористической группировкой ИГИЛ* — при переводе на английский язык Bing выдавал "Саудовская Аравия".

* Организация запрещена на территории России по решению Верховного суда.