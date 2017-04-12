Минобороны РФ: Заявления США об эффективности ударов в Сирии сделаны для публики

Официальный представитель ведомства Игорь Конашенков сравнил результаты операций российских и американских военных в Сирии.

Министерство обороны России раскритиковало заявления США о высокой эффективности ракетного удара по авиабазе в Сирии. По словам официального представителя ведомства Игорь Конашенкова, они были сделаны для американской публики, а не для профессионалов.

По его мнению, все цели американских "Томагавков" находились на небольшом расстоянии друг от друга и представляли собой, в основном, крупные хозяйственные постройки и сооружения.

Поэтому, если бы 59 крылатых ракет "Томагавк" были не запущены за сотни вёрст, а просто кучей сброшены над "Шайратом" с воздушных шаров, — эффективность такого "удара" была бы равной и по стоимости, — более $100 млн, и по меткости попаданий Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Единственным логичным объяснением стратегии Пентагона Конашенков назвал ослабление боевого потенциала сирийской армии, побеждающей ИГИЛ* и "ан-Нусры"* на юге страны. Тем не менее, по его словам, и здесь американские военные не преуспели: сирийская армия даже после ударов продолжает освобождать свою территорию от боевиков.

В качестве примера представитель Минобороны привёл антитеррористическую операцию России в Сирии, в рамках которой российскими вооружёнными силами было выпущено 128 крылатых ракет.

Их целями были наиболее "чувствительные" для террористов разнесённые географически и тщательно замаскированные 74 объекта: пункты управления, крупнейшие склады оружия и материального имущества, скопления техники и т.д. Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны РФ

Он добавил, что в каждом случае российские военные оказывали поддержку сирийским войскам в разгроме крупных террористических группировок.

Напомним, 7 апреля американские ВМС выпустили по сирийской авиабазе Шайрат 59 крылатых ракет "Томагавк".

* Организации запрещены на территории России по решению Верховного суда.