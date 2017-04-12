Члены СБ ООН потребовали от властей Сирии предоставить доступ на любые авиабазы

Голосование по предложенному "тройкой" проекту резолюции должно пройти в Совбезе ООН сегодня вечером.

США, Великобритания и Франция потребовали от сирийских властей предоставить совместной комиссии ООН и Организации по запрещению химического оружия доступ на аэродромы, откуда могли вылетать самолёты с химическим оружием. Об этом Лайфу сообщили в постоянном представительстве России при ООН

— Власти Сирийской Арабской Республики обязаны незамедлительно предоставить доступ к соответствующим авиационным базам, откуда могли быть совершены вылеты для нанесения ударов с применением химических веществ в качестве оружия, — говорится в предложенном "тройкой" новом проекте резолюции.

Кроме того, члены комиссии должны получить планы полётов, полётные журналы и любую другую информацию о воздушных операциях, в том числе — за 4 апреля, когда атаке подвергся город Хан-Шейхун в провинции Идлиб. Это, уверены авторы документа, должно помочь проведению расследования.

Голосование по проекту резолюции должно пройти сегодня в 22:00 по московскому времени.