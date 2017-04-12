СМИ: Минздрав разрабатывает закон о лишении безработных бесплатной страховки

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СМИ: Минздрав разрабатывает закон о лишении безработных бесплатной страховки

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Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Согласно законопроекту, которое готовит ведомство, неработающие и самозанятые россияне могут остаться без полисов ОМС.

Безработные и самозанятые граждане могут лишиться бесплатного обслуживания по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этой инициативе российского Минздрава пишут "Известия".

При этом в ведомстве подчеркнули, что эта мера является инициативой Фонда обязательного медстрахования, а сам Минздрав готовит соответствующий законопроект. Предложенные нововведения призваны снизить нагрузки на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на ОМС неработающего населения, поясняют чиновники.

В настоящее время субъекты Федерации из своих бюджетов делают взносы за неработающих застрахованных лиц: детей, пенсионеров, студентов и проч. При этом, отмечает Минздрав, есть ещё такая категория трудоспособных граждан, которые занимаются трудовой деятельностью без оформления договоров. Иначе говоря, у них есть доход, однако отчисления в соцфонды не делаются.

Новые поправки коснутся именно их. И, согласно новой норме, указанным категориям граждан будет полагаться только скорая медицинская помощь, а полис ОМС у них будет признан недействительным.

В ведомстве акцентировали, что законопроект готовится с учётом предложений ФОМСа, обеих палат парламента и Счётной палаты РФ.

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