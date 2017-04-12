На Филиппинах уничтожили командира "Абу Сайяф", казнившего канадца и немца

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На Филиппинах уничтожили командира "Абу Сайяф", казнившего канадца и немца

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Кадр с видеозаписи обезглавливания немецкого яхтсмена Юргена Кантнера. Фото: Bild

Филиппинские военные сообщили о том, что им удалось ликвидировать одного из ключевых командиров террористической группировки "Абу Сайяф". Уничтоженный боевик, как сообщает агентство Associated Press, нёс ответственность за казни канадского туриста Джона Ридсдела и немца Юргена Кантнера.

За Ридсдела террористы требовали выкуп в 300 миллионов песо (6,4 миллионов долларов США). Поняв, что деньги они не получат, в апреле 2016 года боевики обезглавили пожилого мужчину, а его голову, упакованную в пластиковый пакет, бросили на одном из отдалённых островов.

Юргена Кантнера, захваченного в ноябре 2016 года, террористы так же обезглавили в феврале 2017-го. Гражданина Германии захватили, когда он со своей спутницей плавал на яхте Rockall у берегов Филиппин. Во время нападения подруга Кантнера погибла.

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